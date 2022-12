Gobierno lanzó críticas a ONU tras advertencias sobre proceso de reintegración

Ante la advertencia del subsecretario general de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, de que el proceso de reintegración de los exguerrilleros de las Farc no está avanzando adecuadamente y puede poner en peligro la paz en el país, el integrante del Gobierno en el Consejo Nacional de Reincorporación, Joshua Mitrotti, se mostró sorprendido que el organismo internacional no consultara al CNR.

"Me sorprende que Naciones Unidas venga a Colombia, lance un informe y no consulte al Consejo Nacional de Reincorporación cómo vamos. Yo no sé de dónde sacaron esa información", explicó.



Dijo que le parece bien que la ONU hable con las comunidades y los excombatientes, pero que se debió sacar un espacio con el Consejo, que es el espacio del Gobierno y de las Farc donde se puede mostrar cómo va y cuáles son los desafíos de la reincorporación.



Insistió que el proceso de reincorporación puede tardar de 10 a 15 años y que “no es fácil”.

Farc aseguran que en Colombia no se puede hablar de deserción de excombatientes

Por su parte, ‘Pastor Alape’, integrante de las Farc, aseguró que no se puede hablar de deserciones de excombatientes y que lo que está ocurriendo es que “la gente se está estructurando”.



"Como hay una inactividad económica productiva en los espacios, porque no hemos podido articular hasta hoy el primer proyecto productivo, pues la gente está buscando espacios para desarrollar sus propios proyectos a través del arriendo de la tierra", explicó.



Sobre la declaración del subsecretario de general de la ONU para los derechos humanos, ‘Alape’ dijo que es necesario que el Estado se reincorpore en esas zonas.



"La presencia del Estado con la construcción de paz, incluyendo a esas comunidades", dijo durante el evento Gira de Cooperación Técnica Sur organizado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

