Gobierno no conoce el proyecto, pero apoyará doble instancia para aforados: MinInterior

La discusión del proyecto que busca la doble instancia para aforados volvió esta semana a la palestra tras la extradición a Colombia del exministro Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de cárcel por el escándalo de Agro Ingreso Seguro al

otorgar multimillonarios subsidios a narcos y otras familias que no los necesitaban.

Sobre el tema han opinado desde el presidente Iván Duque hasta el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, de quien Arias fue candidato presidencial para las elecciones de 2010, pues el proyecto de ley favorecería directamente al exministro, lo que ha sido cuestionado fuertemente por varios sectores de la opinión pública.

Y es que, de aprobarse la doble instancia para aforados de manera retroactiva, como lo propone el Centro Democrático, funcionarios y exfuncionarios ya condenados, como el exministro Arias, podrían ser procesados nuevamente y de esta manera el sistema judicial o las cortes entrarían a reevaluar sus condenas.

La ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo en entrevista con Mañanas BLU que el Gobierno apoya el proyecto desde una perspectiva de Derechos Humanos pues “como lo dijo el presidente, es un derecho fundamental la doble instancia, y si una persona no ha tenido ese reconocimiento tiene derecho a tenerlo en cualquier tiempo”.

Sin embargo, la ministra no aclaró si el Gobierno apoyará la retroactividad o no para la doble instancia, punto clave para que Arias sea beneficiado por el proyecto, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en el año 2014, afirmando que aún no conoce el texto del proyecto del Centro Democrático.

De igual forma, Gutiérrez negó que esta fuera una de las prioridades del Gobierno pues “dentro de los proyectos que vamos a radicar como Gobierno, no está (…) me imagino que será una reforma constitucional, no conozco el texto y los actos legislativos siempre tienen prioridad en el Congreso”.

