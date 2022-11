Gobierno no descarta que proyecto de consulta previa sea radicado vía ‘fast track’

El Gobierno Nacional no descarta presentar a través del ‘fast track’ el proyecto que regula la consulta previa, relacionada con la política petrolera y minero-energética.



Según el presidente Juan Manuel Santos ya está listo el texto del proyecto a pesar de que ha tenido retrasos.



"Hemos tenido demoras en la aprobación de una nueva ley de consultas previas por diferentes motivos, comunidades que reclamaban que tenían que ser oídas y que no existían o de pronto que aparecieron de un día para otro, comunidades que tenían litigios con las mismas comunidades sobre quiénes eran los voceros entonces la corte constitucional dijo que hasta que no se resolviera eso no se podía iniciar el proceso", explicó el jefe de Estado.



El Gobierno Nacional discute si radica la iniciativa a través del mecanismo ágil o la vía ordinaria.



"Eso nos va a resolver muchísimo ese tipo de problemas que yo sé, y soy consciente y el primero en reconocer, ha sido un factor de falta de reglas de juego claras para muchas de las empresas", concluyó.