Gobierno no tiene certeza sobre desplazamiento de colombianos a Venezuela

La Cancillería aseguró que no hay certeza sobre un desplazamiento masivo de colombianos a Venezuela y envió a varios funcionarios al vecino país para verificar la situación denunciada por las Naciones Unidas, quien habla de 96 familias buscando refugio.



"Le pedí al viceministro de Relaciones Exteriores que se comunicara con el Acnur. El Acnur Colombia dice no tener registro de un desplazamiento masivo a Venezuela y que en el boletín que salió por el lado venezolano, la cifra aún no estaba confirmada", explicó la canciller María Ángela Holguín.



La ministra explicó que los directores de Migración Colombia y de Fronteras de la Cancillería viajaron al Norte de Santander para reunirse con autoridades locales y el defensor del Pueblo regional quienes no entregaron información sobre el posible desplazamiento.



"Lo que hemos visto es información bastante contradictoria, una información sale de Venezuela, otra información sale de Colombia y la información que tiene el personero de Tibú, que yo creo que es tal vez el que tiene la visión más clara porque está en el lugar, dice que no hay un desplazamiento masivo", dijo.



Finalmente dijo que los consulados estarán prestos a ayudar a los connacionales de llegar a confirmarse la situación.



-El Gobierno tomará medidas urgentes para enfrentar la nueva crisis política y administrativa en La Guajira luego de que el gobernador del departamento fuera enviado a la cárcel por fraude electoral.

-El país viviría una larga temporada seca entre finales de 2017 y comienzos de 2018 según el ideam.

-Ya comenzó la cuarta fecha de la Liga Águila con el compromiso entre Pasto y Jaguares que se juega a esta hora.

-Empezó la Guacherna en Barranquilla, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dijo que es un homenaje a la paz y demostrará el buen comportamiento de los barranquilleros en Carnavales.

-Los más de 20.000 recicladores de la ciudad no tendrán que sufrir más por su pago, el gobierno distrital expidió una resolución que permitirá agilizar el procedimiento a las organizaciones de recicladores por el material recuperado en la ciudad.

-Expertos en movilidad aseguran que el plan piloto con el que se busca implementar un carril exclusivo para las personas que compartan su vehículo puede fracasar, ya que Bogotá no cuenta con las medidas necesarias para su implementación.