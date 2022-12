Gobierno prepara norma para transporte individual de lujo: MinTransporte

La ministra de Transporte, Natalia Abello, anunció en entrevista con Blu Radio que el Gobierno nacional alista la reglamentación para legalizar el servicio de transporte individual de lujo en el país.



“Vamos a proponer una reglamentación del servicio individual de pasajeros, pensando en la posibilidad de tener un servicio individual de lujo. Estamos evaluando si Uber o cualquier otra aplicación puede prestar el servicio individual de lujo”, dijo la ministra.



Según Abello, el Gobierno no prohíbe plataformas tecnológicas y explicó que “en el caso del Ministerio de Transporte lo que debe habilitar son empresas prestadoras del servicio de transporte y todas aquellas que facilitan el servicio”.



Además, se pronunció sobre la entrevista que le hizo Hugo Ospina, líder del gremio de los taxistas, en donde la ministra le ratificó que el servicio de Uber es ilegal.



“No fue un acuerdo con los taxistas, se trata de la protección al ordenamiento jurídico, todos deben entrar en el margen reglamentado, no puede haber un sector del mercado que preste el servicio de una manera diferente”, aclaró.



La jefe de la cartera de Transporte hizo énfasis en que no está en contra de las nuevas tecnologías, por lo que las leyes deben estar en coordinación con las mismas.



“El tema de los mercados que van marcando las posibilidades de las modalidades nuevas de servicio nos van diciendo también que es algo que los usuarios esperan. En ese sentido, soy consciente que el Ministerio está en un estudio claro sobre cuál sería la modalidad de servicio individual de pasajeros que podría reglamentarse”, finalizó.