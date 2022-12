Gobierno presentará al Congreso reforma política modificada

En la mañana de este martes, los representantes de la Unidad Nacional, a excepción de Cambio Radical, desayunaron con el ministro de Interior, Guillermo Rivera, para socializar el nuevo texto de la reforma con el fin de que pueda cursar su primer debate, después de cuatro sesiones en la Comisión Primera.



Los cambios se hicieron a partir de las 118 proposiciones radicadas en las sesiones de debate y de las inconformidades que el Consejo de Estado, la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría expresaron abiertamente.



De 23 artículos que tenía el acto legislativo inicialmente se recortó a solo 15 donde hubo cambios como la eliminación definitiva de los artículos 1 y 14, que, según la Procuraduría y la Contraloría, afectaban sus funciones.



También se modificó la elección de los magistrados la cual será por el Congreso en pleno y se eliminan las funciones jurisdiccionales del nuevo Consejo Nacional. Finalmente, no habrá modificación a la pérdida de investidura.



Cabe resaltar que la reunión del Gobierno con los partidos miembros de la Unidad Nacional, a excepción de Cambio Radical, generó polémica pues algunos ponentes de los partidos pequeños no fueron invitados para tomar importantes decisiones.



Angélica Lozano, de Alianza Verde pidió al presidente de la Comisión Primera que la retire del grupo de ponentes de la reforma política pues el Gobierno se reunió solo con la Unidad Nacional y no invitó a los partidos como el suyo. "Aquí hay estratos de partidos y el Gobierno solo quiere conciliar con los partidos que le convienen, con los grandes", dijo Lozano.



En respuesta, el representante Jaime Buenahora del Partido de la U pidió a Angélica Lozano no retirarse del grupo de ponentes, asegurando que sus opiniones tampoco han sido consideradas y que su retiro daría vía libre a que el Gobierno modifique el proyecto a su gusto.



