Gobierno propone que UNGRD haga un registro nacional de venezolanos en Colombia

Un proyecto de decreto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República propone que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, elabore y administre un registro de migrantes venezolanos en el país para ampliar la información sobre este fenómeno migratorio.

Según la propuesta, que está en consulta, la información servirá para formular y diseñar políticas públicas para garantizar los derechos humanos de esa población migrante.

Publicidad

Vea aquí: Alcaldía de Cali habilitará comedor comunitario para venezolanos

En cuanto al plazo de recaudo de información se estipula que será de dos meses contados a partir del 2 de abril de 2018 y podrá ser prorrogado desprendiendo de la UNGRD.

El proyecto aclara que el registro no otorga ningún tipo de estatus migratorio, no constituye autorización de permanencia o regularización, no da derechos de orden civil o político, no reemplaza los documentos de viaje vigentes y no permite el acceso a programas sociales del Estado.