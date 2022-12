Gobierno reforzará medidas de seguridad para candidatos

Durante un debate de control político en el Senado, el Gobierno Nacional reveló una nueva estrategia que implementará en lo que queda de campaña para proteger a los candidatos y líderes políticos de cara al 27 de octubre.

Los ministros del Interior y de Defensa explicaron que el Gobierno Nacional diseñó un nuevo protocolo para acompañar los desplazamientos de los aspirantes en todas las regiones del país en lo que queda de campaña.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, durante su intervención dijo que habrá una coordinación constante entre las Fuerzas Militares, el Ministerio de Defensa, la Policía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el Ministerio del Interior, para hacerle seguimiento a los actos de campaña que se hacen en todo el país.

“Una estrategia para llamar a los candidatos de todos los partidos a hacer un acuerdo en sus desplazamientos en las zonas rurales, pero además de eso habrá un puesto de mando unificado en todos los municipios del país para tener un control permanente que conecten con los puestos de mando unificados que están a nivel central”, indicó.

Así mismo quedó establecido que el nuevo protocolo obliga a los gobernadores y alcaldes a realizar consejos de seguridad de forma permanente para evaluar las condiciones del proceso electoral por lo menos una vez a la semana.

“Los miembros del Gobierno Nacional por disposición del presidente de la República estaremos haciéndole seguimiento a cada uno de los departamentos para poder saber cómo va el manejo del tema de seguridad departamento por departamento”, añadió.

Guillermo Botero, ministro de Defensa, explicó que los estudios de riesgo se harán en cada territorio y se dirá si los candidatos pueden o no desplazarse a determinadas zonas del país por temas de orden público.

Así mismo el alto funcionario señaló que se designará un grupo de supervisores de cumplimiento y asesores de desplazamiento que se encargarán de elaborar los informes respectivos sobre la protección de las campañas.

“Pueden existir casos donde se considere que no es viable el desplazamiento, con lo cual habrá que evaluar otras rutas. No se deben utilizar prendas de la Fuerza Pública y se les dará un sin número de instrucciones, preferiblemente se debe hacer en horario diurno, no debe haber desplazamientos mayores a dos horas y si eso ocurre, hay que reforzar las medidas de precaución”, indicó.

A la campaña electoral le falta más de treinta días para que termine en el país.

