Gobierno y arroceros pactan plazo para llegar a un acuerdo el 31 de octubre

El líder de la Dignidad Agropecuaria, Óscar Gutiérrez, señaló que en la reunión que sostuvieron varios líderes arroceros con el ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, se acordó crear unas mesas de trabajo especializadas con el fin de llegar a un acuerdo entre las partes antes del próximo 31 de octubre, de lo contrario el gremio podría volver a convocar a un paro nacional en protesta por la situación actual de sus productores.

Gutiérrez criticó al Gobierno, pues según él, no tiene compromiso ni recursos para solventar los cerca de $420.000 mil millones en pérdidas que han sufrido los productores debido a la sobredemanda del grano, generada especialmente por la importación de arroz contemplada en los Tratados de Libre Comercio (TLC).

"El Gobierno Nacional no tiene ningún interés de resolver en serio las pérdidas inmensas que tienen los productores de arroz, lo cierto es que no hay plata, lo que nos queda claro es que este Gobierno no quiere ayudar al Agro", dijo.

Estas mesas de trabajo estudiarán específicamente los siguientes aspectos: TLC e importaciones, costos de producción y precios de venta, calidad del producto y deudas de los productores y créditos.

Finalmente, el dirigente gremial, añadió que, a hoy, los arroceros han recibido 43.000 millones de pesos en incentivos, el Gobierno pretende entregar $15.000 más en lo que resta del año y en el presupuesto para 2018 estarían contemplados $60.000 más para completar $120.000 millones, cifra que solamente compensa el 24% del total de todas las pérdidas de los productores.

"Hasta el momento hemos recibido $43 mil millones de pesos, las pérdidas de los productores ascienden a los $400 mil millones, dicen que van a conseguir otros 15 mil y que van a meter en el presupuesto del año entrante otros $50.000, lo que quiere decir que, si cumplieran con toda esa plata, escasamente se cubriría el 25% de las pérdidas de los arroceros".

