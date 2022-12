Gobierno y Farc definirán desde este martes fecha de inicio de desminado

Blu Radio pudo establecer que en el ciclo de conversaciones entre el Gobierno y las Farc que inicia este martes 17 de febrero se ultimarán los detalles del acuerdo desminado.



Allí se establecerán las fechas, zonas y como se adelantará el acuerdo, entonces es probable que al final de este ciclo se conozca cuando las partes iniciarán con la labor de desminado en el territorio nacional.



Cabe recordar que algunas de las zonas más afectadas por las minas antipersonal son meta, Antioquia , caqueta, Arauca y bolívar y señalar que los integrantes del equipo negociador por parte del gobierno habrían señalado que se buscará iniciar por las zonas más afectadas y zonas donde las Farc opera y las autoridades no habrían podido desminar.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Comienza a sesionar la comisión asesora de paz convocada por el presidente Santos. El jefe de Estado aclaró que los miembros de la oposición no perderán su independencia por participar en esta comisión.



-El Gobierno someterá a evaluación la seguridad de varios líderes de izquierda por las amenazas atribuidas a las “Águilas Negras”. El ministro del Interior pedirá al fiscal general que asuma las investigaciones del caso.



-La Fiscalía pidió a la Comisión de Acusación abrir una nueva investigación contra el magistrado Jorge Pretelt.



-Un grupo de Policía Judicial será conformado por la Superfinanciera para revisar contratos, libros contables y estados financieros de Fidupetrol.



-La Alianza Verde se sumó a la lista de los senadores que le exigen la renuncia al magistrado Jorge Pretelt por el escándalo de Fidupetrol.



-El abogado Víctor Pacheco, hombre que sería testigo clave de la supuesta corrupción que habría dentro de la Corte Constitucional, dijo que seguirá dando la cara ante la justicia.



-La Fiscalía General de la Nación citó para este martes a interrogatorio a Fernando Pretelt, hermano del magistrado Jorge Pretelt.



-El paro camionero comienza a cobrar nuevas dimensiones, la Policía en el Valle del Cauca capturó a un camionero por el delito de perturbación al servicio del transporte público y utilización de menores de edad en el paro camionero.



-Antioquia sigue en alerta por el paro camionero, en esa región, durante los últimos días, nueve personas fueron capturadas y un camión resultó quemado en el municipio de Caldas.



-La ministra de Transporte, Natalia Abello, manifestó que los acuerdos con los camioneros están listos para ser validados y que no se explica las razones por las cuales sectores camioneros en el país insisten en el cese de actividades. La ministra anunció una nueva reunión hoy en la tarde con los transportadores de carga para intentar conjurar el paro que completa 21 días.



-En Bucaramanga el gremio de los taxistas está dividido. Un sector realizará protestas pacíficas con marchas hacia la alcaldía y otro anunció que trabajará normalmente.



-En varios sectores ha sido recibido de buena forma el anuncio de que no se prorrogará el contrato de operación de Campo Rubiales, por parte de Ecopetrol a la canadiense Pacific Energy.



-Las autoridades de Riohacha entregaron detalles sobre la captura de los responsables del homicidio de una niña wayuu de 13 años, en hechos ocurridos a finales del mes pasado.



-En Bogotá se conoció un nuevo caso de mujeres que usan sus encantos y atributos para adelantar asaltos. Se trata de la “Barbie Morena”, responsable de varios atracos en apartamentos de la capital del país.



-Una insólita protesta se realiza este lunes en San Juan Nepomuceno, Bolívar. Los protagonistas son los bomberos voluntarios.



-En las últimas horas en el municipio de Calarcá, Quindío, murió un hincha del Atlético Nacional agredido por seguidores del Deportes Quindío.



-Cuba y Estados Unidos retoman hoy las conversaciones que avanzan para lograr el descongelamiento de las relaciones entre ambos países. El levantamiento del bloqueo económico sigue estando bajo la lupa.



-El Ejército venezolano continúa con las maniobras militares que comenzaron el pasado sábado. El ministro de defensa de ese país afirmó que si hiciera falta los soldados están dispuestos a empuñar las armas.



-La Corte Penal Internacional volvió a advertir sobre los actos violentos que se presentan en Nigeria protagonizados por el grupo Boko Haram y que ponen en riesgo las elecciones que se realizarán este año en ese país.