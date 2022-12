Gremio de camioneros alerta por aparición del ‘Uber’ de la carga

Asecarga, gremio que representa a las empresas transportadoras de carga, a través de un comunicado, alertó sobre la aparición en Colombia del uber de la carga (uship) y solicitó al Gobierno Nacional su intervención y regulación para que las empresas de transporte de carga por carretera no desaparezcan de la economía nacional.



“Asecarga ve con beneplácito la aparición de sistemas tecnológicos (plataformas) que buscan mejorar la eficiencia en la prestación del servicio a bajos costos, pero también rechaza que se realicen fuera de la ley”, asegura.



El gremio asegura que “analiza con honda preocupación la aparición de esta aplicación Tecnológica (USHIP) en el mercado nacional, ya que ella no cuenta con la figuración de la empresa transportadora como unidad económica y elimina cualquier intermediación autorizada y así mismo no discrimina la prestación del servicio entre el vehículo público y particular”.



“Al interior del gremio analizamos que las más perjudicadas por este sistema son las empresas de paqueteo, las pequeñas y medianas empresas que son alrededor de 1500 las cuales desaparecer del mercado nacional en la prestación del servicio de la carga por carretera”, dice el comunicado.



“Hacemos un cordial y respetuoso llamado al Ministerio de Transporte a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que desde ya de empiece a legislar sobre la materia”, finaliza.