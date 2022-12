Guardia indígena del Cauca retiene a dos agentes del Esmad

de la Vía Panamericana entre Cali y Popayán.

Feliciano Valencia, vocero de los manifestantes, afirmaron que este mismo viernes estarían dispuestos a entregarlos en el sector de La Agustina y le pidieron al presidente Juan Manuel Santos diálogo directo para levantar la manifestación.

- Este viernes se adelantaría una nueva redada en los juzgados de todo el país para establecer los alcances de la mafia de jueces que alteraban procesos y ocultaban pruebas a cambio de fuertes sumas de dinero. 11 de los ya capturados seguirán en indagatoria.

Desde Colombia se estaba preparando una operación a gran escala para robar a usuarios del sistema financiero en Ciudad de México y Australia, reveló la Policía Metropolitana de Bogotá al desmantelar una banda de cinco personas. El cabecilla de la red resultó herido al lanzarse de un tercer piso intentando huir.

- Olga Lucía Zuluaga, presidenta de la asociación de hospitales públicos del país denunciaron que la reforma a la salud, que espera su aprobación definitiva en el Cámara de Representantes, la próxima semana, les recorta los recursos de funcionamiento dejando en vilo la prestación de servicios médicos.

No se detiene la polémica en Bogotá por la propuesta de la administración Distrital para aumentar el horario de la rumba en la capital del país. Este viernes el Concejo adelantará un debate para definir el futuro de la iniciativa que llevaría la fiesta hasta las 6:00 a.m.

- El Distrito busca garantizar la implementación del sistema integrado de transporte público en Bogotá. A partir de este viernes los usuarios del Portal Norte de TransMilenio podrán utilizar una única tarjeta en 16 torniquetes para acceder a los distintos sistemas.

- Las autoridades dieron un duro golpe a las redes de contrabando que operan en el norte del país al desmantelar una banda en la región caribe.

- Crece la amenaza de un nuevo colapso en la zona de El Poblado en Medellín. Socorristas están siendo capacitados para inyectar concreto en edificaciones, para estabilizar la torre 5 del conjunto residencial Space. Hasta el momento han sido removidas dos de las diez mil toneladas de escombros que hay en la zona.

- Una nueva andanada de críticas propinó el Polo Democrático contra el Gobierno, esta vez por la falta de acción en el sector energético. El congresista Jorge Enrique Robledo, indicó que “falta voluntad política para solucionar la problemática en esta materia en la costa atlántica”.

- Después de clasificar al mundial, las 21 selecciones ya pelean por un sitio de concentración para los días previos al comienzo del evento del próximo año en Brasil.

- Representantes de la Federación Española pretende hacerse con las instalaciones del Sao Paulo, que también es requerida por Estados Unidos.

- El exfuncionario de la CIA Edward Snowden dio por primera vez una entrevista desde que se encuentra en suelo ruso y aseguró al diario The New York Times que no ha filtrado documentos secretos al gobierno de Vladimir Putin.

Los alcaldes de Francia tendrán que casar a parejas del mismo sexo obligatoriamente. El Consejo Constitucional francés prohibió que los funcionarias se nieguen a efectuarlas argumentando la cláusula de objeción de conciencia.