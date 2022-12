Guerrilla no le hará conejo a acuerdos sobre justicia: abogado de las Farc

El abogado español Enrique Santiago, quien representó a la guerrilla de las Farc en la negociación sobre el tema judicial, aseguró que las posiciones del Gobierno “son confusas”.



Dijo que las confusiones y diferentes interpretaciones del acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz se dan porque no se ha publicado el texto original, pues aunque la guerrilla siempre lo ha querido, el Gobierno se ha negado.



“He sido partidarios desde el primer momento de que el acuerdo se publicara y me parece que es la forma de acabar con las especulaciones, la delegación de las Farc era partidaria de que se publicara, pero el Gobierno no quiere publicarlo todavía”, añadió.



El abogado Santiago dijo que, teniendo en cuenta que las Farc sí quieren que se publique el acuerdo, no harán caso omiso al mismo.



“Difícilmente van a hacer conejo a un acuerdo que quiere que se publique, eso es un problema de corresponsabilidad en la mesa”, enfatizó.



“Es fácil de entender que hay un acuerdo firmado que tiene 75 puntos y unas normas de desarrollo sobre sanciones y luego hay un comunicado que explica en qué consiste el acuerdo. El comunicado no es lo que se ha acordado”, explicó.



Dijo que el Gobierno está poniendo en práctica “algunas formas de comunicación que son erróneas”, pues se estarían generando confusiones, por ejemplo en las vías judiciales para los guerrilleros y los miembros de las Fuerzas Militares.



El jurista finalmente dijo que hay una diferencia entre restricción de libertad y privación de libertad, algo que el Gobierno estaría confundiendo.



“El Gobierno insiste en exteriorizar que cualquier sistema de los que se escoja tiene privación de libertad y eso no es así, tiene restricción de libertad, pues se trata que el sistema tenga incentivos para decir la verdad”, finalizó.



