Guerrilleros del ELN roban camioneta y arma de dotación a escolta de UNP en Catatumbo

Por: Cristian Santiago, BLU Radio

Un escolta de la Unidad Nacional de Protección, UNP, que se desplazaba por la vía que comunica a Ocaña con el municipio de El Carmen, en el departamento de Norte de Santander, fue interceptado por varios hombres que se identificaron como guerrilleros del ELN.

Según el escolta Adolfo Mahecha, después de hacerlo bajar de la camioneta, los guerrilleros lo obligaron a entregar su arma de dotación y después de varios minutos procedieron a llevarse el vehículo blindado con rumbo desconocido.

“Por fortuna solo iban por el carro y el arma, no me hicieron daño ni me amenazaron”, relató el escolta.

Este hecho ocurrió en la vereda Tierra Azul, a escasos 8 kilómetros de la cabecera municipal de esa población de la zona del Catatumbo.

Por esta situación, las personas protegidas en la zona del Catatumbo esperan que la UNP no tome medidas drásticas como retirarles los esquemas de seguridad.

