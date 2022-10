Guerrilleros intentaron suicidarse para evitar condena de indígenas en Cauca

Cauca, por el asesinado a dos aborígenes la semana pasada.

Publicidad

“La comunidad del resguardo San francisco sospechaba por donde podían escapar, al verse acorralados los milicianos intentaron suicidarse con una granada que tenían en la mano”, dijo.

Manifestó además que “hay buen número de indígenas jóvenes y adultos que hacen parte de la guerrilla y otros que están al servicio como milicianos”.

Publicidad

Alcibíades explicó que por haberse agredido a los habitantes de la comunidad dentro del resguardo indígena y darles un trato armado y un ataque discriminado, la comunidad se toma la atribución de condenarlos. No obstante, aclaró que si los guerrilleros no hubiesen sido de origen indígena, también se hubiesen tomado la misma autoridad debido a que el hecho se registró en su territorio.

Publicidad

“Siempre que se de en territorio indígena tendremos esa atribución. Conocemos en qué momento tenemos o no competencia para judicializar. Si no se hubieran detenido en flagrancia y uno de ellos no hubiese confesado haber cometido el crimen, hubiera llevado más tiempo judicializarlo”, dijo.

Al preguntarle si temen que la guerrilla tome represalias, el líder indígena dijo que es obvio que tomarán medidas. “Seguramente van a actuar pero la comunidad está mucho más alerta”.

Publicidad

La máxima condena, de 60 años de prisión, la recibió Carlos Iván Silva, el combatiente que confesó haber cometido el crimen material contra los miembros de la guardia indígena.

Publicidad

Otros cuatro acusados fueron sancionados con 40 años de cárcel por haber "disparado indiscriminadamente contra otros miembros de la comunidad" cuando acompañaban a Silva el miércoles pasado, día en que ocurrieron los hechos.

Por otro lado, dos guerrilleros adolescentes de 14 y 17 años que estaban en el grupo de los siete capturados recibirán 20 latigazos y serán recluidos en un centro de rehabilitación hasta cumplir la mayoría de edad.