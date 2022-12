Gustavo Petro “no es el ejecutor, no es el culpable”, afirma su abogado

fallar en segunda instancia en las primeras semanas de enero sobre la destitución e inhabilidad de 15 años.

Tan pronto la defensa conozca la providencia de la Procuraduría empezará acciones para probar que “fue una decisión disciplinaria exagerada, él (Petro) no es el ejecutor, no es el culpable, no se puso en riesgo la salud de los bogotanos, no hay ilegalidad en los decretos ni en el cambio de modelo”, contó Ortiz.

Ortiz rechaza que Petro deba asumir los perjuicios por detrimento patrimonial cercano a los $130 mil millones porque “él solo tomó la decisión de implementar el modelo, hubo errores, pero el gobernante no puede ser limitado por ese tipo de consecuencias”.

Finalmente, el abogado negó que esté dilatando el proceso al no notificarse oficialmente en la Procuraduría, hecho que solo ocurrirá el próximo lunes, tiempo en el que se definirá una estrategia jurídica.