Habitante de calle atropellado fue atendido por ambulancia tres días después

Un habitante de la calle de 69 años fue atropellado el pasado martes en la localidad Los Mártires, al sur de Bogotá, y quedó mal herido de sus piernas después de los fuertes golpes que recibió. El hombre quedó recostado contra un poste y a pesar de sus quejas nadie lo auxilió.

“Un carro me partió las piernas hace seis años entonces me cogió una bicicleta y no puedo caminar”, dijo el habitante.

Yury Camargo, quien vive en una vivienda en frente del poste, donde además se deja basura, comentó que más de cuatro veces llamaron a una ambulancia que nunca llegó, lo que implicó que casi un carro de basura se lo llevara.

“Como pudo se arrastró por sus medios a la esquina justo en frente de nuestra casa, la cual también es un pinto donde todo el mundo saca la basura y allí estaba botado en condiciones críticas. Ha sido imposible darle alguna ayuda, no vino ambulancia, la Policía tampoco hizo mayor cosa”, aseguró.

Después de casi tres días, llegó una ambulancia a recogerlo.

Por su parte, la Secretaría de Salud, en cabeza de Mauricio Bustamante, y también el Centro Regulador de Urgencias, que es el encargado de recibir las llamadas de emergencias de los ciudadanos, aseguraron que no tenían registro de llamadas sino hasta el miércoles, y cuando se dirigieron a atender a esta persona no encontraron a nadie en el lugar.