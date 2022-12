Habrá cupos por sorteo para taxis de lujo: Mintransporte

Natalia Abello, ministra de Transporte, dijo en BLU Radio que los cupos para los taxis de lujo que entrarán a funcionar en el país serán designados por los alcaldes y las autoridades locales. (Lea además: Aquí perdimos todos los del transporte especial: conductora de Uber )



“Hay dos alternativas: o vía reposición o vía cupo. Por reposición un taxi se chatarriza y sale del mercado, ese cupo puede migrar al servicio de lujo. La otra alternativa es que los alcaldes y las autoridades locales abran cupos en las ciudades”, explicó. (Vea también: Vicepresidente liderará proceso para reglamentar plataforma Uber ).



En ese sentido, la ministra dijo que los cupos serán asignados por sorteo y que serán los alcaldes los que determinarán el número de estos que sean necesarios.



“Nosotros insistimos en la necesidad de que haya nuevos cupos y que esos cupos sean por sorteo”, expresó.



De otro lado, Abello explicó que con el decreto no necesariamente Uber debe convertirse en una empresa de taxis: “No necesariamente, la plataforma tecnológica puede ser contratada por una empresa de transporte o si así lo deciden transformarse en una empresa”.



La funcionaria dijo que “Uber en las condiciones que está prestando el servicio todavía no ha migrado a las condiciones de lujo”, aunque no se atrevió a afirmar que el servicio es ilegal.



Además, la funcionaria explicó que en el nuevo servicio es fundamental el uso de plataformas tecnológicas, las cuales deben estar relacionadas con una empresa legalmente constituida.



“Lo que estamos diciendo es en qué condiciones se puede prestar ese servicio en Colombia. El rol que juegan las plataformas tecnológicas es fundamental y esas plataformas son un motor más en el servicio individual de pasajeros”, puntualizó.