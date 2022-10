Hace 2 meses le conté a Santos de reuniones con director de la ANI: Roberto Prieto

En diálogo con BLU Radio, Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente en 2014, reconoció que tuvo varias reuniones con el director de la Agencia Nacional de Infraestructura y que en una ocasión hablaron de la cuestionada vía Ocaña-Gamarra.



"Lo único que yo le dije fue: Andrade, como usted lo ha manifestado, estos señores están molestos, están disgustados, se sienten maltratados, creen que las 4G no sirven para nada. Y yo lo único que le dije al señor de Odebrecht fue: transite la institucionalidad, este es un gobierno correcto donde las instituciones operan, aquí hay funcionarios de la primera línea mi recomendación es que no acuda a terceros, a parlamentarios", explicó.



Prieto indicó que hace más o menos dos meses le contó al presidente Juan Manuel Santos sobre sus visitas a la ANI, quien ha estado interesado en que salga a flote la verdad.



"Le dije presidente, como gerente de campaña a mí se me acercan muchos inversionistas, mucha gente interesada en Colombia y particularmente en el tema de infraestructura se me acercó mucha gente", dijo Prieto.



Agregó que Andrade le habló le interés de la empresa Impregilo Italiana en el Túnel de la línea 2, con la cual se trabajó durante un año y, sin embargo, se frustró el proyecto.

Prieto explicó que luego de esta situación le recomendó al director de la ANI otra empresa líder en túneles para llevar la obra a feliz término.

"Cuando yo se lo socialicé al señor Andrade me dijo: Prieto usted de dónde sacó esta gente tan espectacular. A tal punto que hoy, en unos 15 días, van a presentar factibilidad para el segundo túnel de la Línea. Un gran beneficio para el país, es una alianza publico privada donde el estado no pone un peso", explicó Prieto.

Prieto explicó que se trata de la empresa Queiroz Galvao.

Después Prieto recomendó otra empresa para el trayecto Cúcuta-Sardinata, quien se mostró dispuesta a invertir $380 mil millones en una app.



Reunión entre el comité financiero de la campaña presidencial de Santos en 2010 y directivos de Odebrecht

Sobre esa reunión, en el Hotel Casa Medina, negó algún conocimiento y recordó que él solo se hizo cargo del área política, operativa y logística.

"Nunca tuve idea de esa reunión porque yo nunca pertenecí al comité financiero. Yo trabajaba en el claustro, la parte administrativa y financiera operaba en la Fundación Buen Gobierno", dijo.

Reunión entre el excongresista Otto Bulla y el empresario Andrés Giraldo

El gerente de la campaña de Santos en el 2014 recordó que Juan Sebastián Correa, el secretario privado del director de la ANI, es una persona impecable y no tuvo malas intenciones al gestionar la reunión entre el excongresista Otto Bulla y el empresario Andrés Giraldo, cita en la cual, según la Fiscalía, Bulla entregó 1 millón de dólares para la gerencia de la campaña.

"Él no hizo nada distinto que lo que hacen todas las instituciones que tienen enlaces en el Congreso. Ese señor es intachable", explicó.

Indagación por cuantiosos contratos de entidades del Gobierno Santos con Marketmedios

Prieto reconoció que Marketmedios es la empresa de sus hermanos y cuenta con 20 años de experiencia. Además, dijo que desconoce por qué la Procuraduría abrió indagación preliminar sobre los 4 contratos con el estado, que aseguró, son legítimos.

"El zar anti-corrupción ya revisó el tema y todo es impecable. Ojalá nos investiguen porque no hemos hecho nada indebido", señaló.





-La Contraloría General de la República abrió investigación fiscal al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y al presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry por el caso de Reficar.



-El Consejo de Estado tumbó una conciliación que se había presentado entre la Agencia Nacional de Infraestructura y Sociedad Davimed por 23 mil 900 millones de pesos, por el supuesto incumplimiento que se había presentado en una obra relacionada con los juegos Suramericanos de Medellín.



-La Corte Constitucional eliminó del ordenamiento jurídico el uso de la expresión “salvajes” para referirse a indígenas.



-Un juez envió a la cárcel a un falso sacerdote de la Iglesia Anglicana que abusó sexualmente de una menor en Bucaramanga.



