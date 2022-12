Hallan ADN humano en un 2 % de los perros calientes en EE.UU.

Los investigadores de Clear Food, una empresa que analiza el contenido molecular de los alimentos, hallaron ADN humano en un 2 % de los perros calientes vendidos en EE.UU. y un 14,4 % de ingredientes no indicados en la etiqueta.



La empresa estadounidense, que utiliza secuencias genéticas para analizar cómo están elaborados los alimentos, analizó 345 perros calientes de 75 marcas diferentes vendidos en 10 establecimientos, según el informe publicado hoy por la corporación.



El contenido de los "hot dog", una de las comidas rápidas más populares del mundo, denota problemas de higiene al haberse hallado ADN humano en el 2 % de los perros calientes regulares y en dos tercios de los ejemplares vegetarianos. (Vea además: Indicar calorías en comidas rápidas protege al consumidor: concejal Acosta )



Además, un 14,4 % de los "hot dog" presentaba algún tipo de incoherencia con el etiquetado: carne animal en productos supuestamente vegetarianos o cerdo en perros calientes que en teoría no llevaban esta carne prohibida para muchas personas religiosas en el mundo.



El cerdo estaba presente en un 3 % de los perros calientes que supuestamente no llevaba esta carne, sobre todo en las salchichas de pollo y pavo.



Además, se encontró pollo (en 10 ejemplares), ternera (en 4), pavo (en 3) y cordero (en 2) en productos que no indicaban ese contenido.



Este es el primer estudio de Clear Food, una iniciativa de la empresa Clear Labs, que usa secuencias de ADN para analizar el contenido de la comida.



Clear Food elabora listas de productos y marcas en función de cuánto respetan el contenido que indican en el etiquetado. EFE