Harrison Ford se recupera tras estrellarse en una avioneta

El actor Harrison Ford se recuperaba este jueves en un hospital de las heridas leves sufridas cuando la avioneta que pilotaba se estrelló en un campo de golf de Los Ángeles, aunque su entorno confirmó que su vida no corre peligro.



La nave, un modelo de la Segunda Guerra Mundial, perdió potencia poco después del despegue, pero las autoridades que investigan el accidente no pudieron determinar todavía el motivo de la falla.



La familia del artista de 72 años, gran apasionado de la aviación y experto piloto de aviones y helicópteros, acudió inmediatamente al centro médico al que fue trasladado para acompañarle durante su recuperación.



"En el hospital. Papá está bien. ¡Magullado pero bien!", escribió en Twitter su hijo Ben Ford, un reputado chef de Estados Unidos.



"Es cada pedazo del hombre que pensáis que es. Es un hombre increíblemente fuerte", afirmó sobre su padre, aunque no especificó si el intérprete sufre algún tipo de fractura o contusión en la cabeza.



Su representante, Ina Treciokas, afirmó que todo indica que Ford se restablecerá totalmente de los golpes, pero no hizo público el parte médico.



El accidente ocurrió cerca de las 14H20 locales (22H20 GMT), cuando los servicios de emergencia fueron alertados de que una avioneta se había estrellado en un campo de golf. El artista detectó una avería en el motor y pidió permiso para realizar un aterrizaje forzoso en el aeropuerto de Santa Mónica, de donde había despegado instantes antes.



"Problema en el motor. Regreso inmediato", dijo Ford, de acuerdo con una grabación con las autoridades aeroportuarias difundida por el sitio TMZ, que dio en exclusiva la noticia del incidente.



La representante de Ford precisó que "no le quedó otra opción que realizar un aterrizaje de emergencia, el cual logró de forma segura".



Los bomberos se encontraron con la pequeña nave parcialmente destruida en uno de los hoyos, aunque ni las alas ni la cola se habían desprendido del fuselaje.



Un portavoz del departamento de bomberos de Los Ángeles, Patrick Butler, afirmó que el piloto, único ocupante, sufrió "traumatismos leves" y "estaba consciente, respiraba y hablaba" cuando fue trasladado al hospital.



Varias personas que se encontraban en el campo de golf asistieron al intérprete, conocido por sus papeles en "La guerra de las galaxias" e "Indiana Jones", hasta que los servicios de emergencias lo inmovilizaron y trasladaron a la ambulancia.



"Tenía sangre por todas partes", explicó al canal CNN un testigo que pidió el anonimato. "Debe ser un muy buen piloto por haber aterrizado así", contó otro a la misma televisión.



Ford logró evitar los árboles del campo de golf, aunque tocó la copa de uno de ellos y se llevó por delante varias ramas.



"Estamos agradecidos de que el piloto sólo resultara herido leve y de que ninguna casa resultara impactada", prosiguió Butler, quien destacó la suerte de que la avioneta no se incendiara.



Un portavoz de la NTSB, Patrick Jones, adelantó que "la investigación está en los primeros estadios" y que puede durar bastante tiempo dado que la avioneta, un modelo Ryan Aeronautical ST3KR que se usó para entrenamientos durante la Segunda Guerra Mundial, no llevaba cajas negras.



Las imágenes captadas desde el aire de la nave amarilla, con la bandera estadounidense pintada en la cola, impactaron a los usuarios de las redes sociales hasta convertir la etiqueta #HarrisonFord en "trending topic".



Las celebridades también se volcaron en las muestras de apoyo y cariño hacia el actor, como William Shatner, Josh Gad, Larry King y Melissa Joan Hart. En una entrevista concedida en 2008 a la revista AOPA Pilot, Ford aseguró que volar llenaba su vida.



"Me da un espacio en el que puedo crecer intelectualmente y aumentar mi sentido de autoconfianza y responsabilidad", afirmó. "Lo que más amo de volar es que el proceso de aprendizaje no termina nunca, es constante", señaló.



