Hay 16 cárceles cerradas por tutelas y 117.690 presos en el país, revela Inpec

que no puede recibir más internos.

Afirmó que si bien ya sacaron 1500 presos y la cárcel quedó con un aforo de 5800, “vamos a impugnar, no porque no me duelan mis internos, sino porque tengo que repartirlos por la geografía colombiana por donde hayan cupos”.

En ese sentido, agregó, el Instituto Penitenciario y Carcelario tendría que mover diariamente 200 internos por cuatro meses.

Dijo que a las cárceles de Colombia llegan mensualmente 3700 internos y se van solo dos mil.

Sobre la salida de Guido Nule sin protocolos de seguridad adecuados, afirmó que ya hay una investigación en curso. “Al parecer no fue esposado”, dijo Ricaurte.