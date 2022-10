Hay peticiones que se pueden corregir sobre la marcha: gerente zonas veredales

El gerente de las Zonas Veredales, Carlos Córdoba, aseguró en BLU Radio que aunque se pactó con el Secretariado de las Farc las condiciones para el levantamiento de los campamentos transitorios, de manera particular se han venido haciendo exigencias que no estaban contempladas.



“Tenemos algunos casos específicos, además de las otras dificultades del invierno y de las vías. Hay cosas que no están contempladas y para el arranque de los campamentos ha terminado en exigencias que demoran el arranque”, dijo Córdoba.



El funcionario señaló que lo que se le ha propuestos a los líderes en cada campamento es que permitan iniciar las obras y sobre la marcha ir solucionando las exigencias secundarios que se han venido realizando.



Sobre las exigencias suntuosas como centros polideportivos y sedes digitales, Córdoba señaló que un caso puntual es Tumaco, donde estaban solicitando casas de ladrillo de 120 metros cuadrados.



“Hay varios ejemplos, Tumaco es un puntual. Estaba listo para entrar el 15 de diciembre y pidieron casas de ladrillo farol a la vista con aire acondicionado, polideportivas, zona audiovisual, comenzamos a dialogar y tuvimos que explicarles que el tema de reinserción venía más adelante”, señaló.



Córdoba indicó que puede existir confusión entre algunos miembros de las Farc que creen que allí es donde van a vivir una vez termine la implementación, y aseguró que esta es una fase temporal que terminará cuando se haya realizado el desarme total.



“La invitación es dividamos esto y avancemos; hay que hacer una división, las zonas se acaban el día 180 cuando la Fuerza Pública pueda entrar, cuando las Farc haya entregado sus armas”, agregó.



Por último, Córdoba aseguró que si bien hay peticiones de proyectos que podrían ser de gran utilidad, estos deben realizarse en lugares más cercanos a la comunidad donde el beneficio sea mucho mayor.