Hay producto falsificado, el nuestro no tiene sibutramina: Zero Xtreme

El gerente de Zero Xtreme S.A.S, Juan David Cabrera, aseguró en entrevista con Blu Radio que es una “mala información” que está entregando el Invima y estimó que probablemente el producto investigado por la entidad es una copia y no el original.



“Es la hora que no tenemos los resultados oficiales del Invima del producto que fabricamos en Medellín en el laboratorio Herbaflan, tenemos tiendas en Cali (…) nuestros productos no tienen sibutramina”, enfatizó.



En entrevista con Mañanas BLU, Cabrera aseveró que ha hecho tres radicaciones en el Invima con ficha técnica durante 2015 e incluso ha denunciado en varias ocasiones que le están falsificando el producto, pero la entidad no ha hecho nada al respecto.



“He estado en la Fiscalía, he abierto proceso por producto falsificado y el Invima no ha hecho nada, vino a hacer cuando estalla la bomba y para el Invima como no ha tenido la capacidad de controlar, le queda muy fácil salir a voz pública a decir que todos los productos Zero Xtreme (que se consiguen en el mercado) tienen sibutramina”, añadió.



Finalmente, contó que en la tarde de este viernes sostendrá una reunión con delegados del Invima para pedirles que examinen los productos que ellos distribuyen y determinen los ingredientes que tienen.