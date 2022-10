Hay que escoger entre concreto o educación: Contralor Maya

El contralor general, Edgardo Maya, criticó la falta de gestión del Gobierno para la ejecución de los recursos de regalías en el campo de ciencia y tecnología, dinero que terminará invertido en vías terciarias.

Publicidad

El funcionario dijo que cerca del 40 por ciento de los recursos para el desarrollo científico (cerca de 1.5 billones de pesos) nunca se invirtieron y que por esta vez se justifica que se destinen a la construcción de vías, para avanzar con los compromisos del proceso de paz.



Estos son los reparos que hizo el contralor general:



*Estas situaciones se reflejan en los altos saldos sin ejecutar ($1,5 billones) que el Gobierno busca trasladar a la financiación de vías terciarias para apoyar la implementación de los Acuerdos de Paz.



*Una evaluación que hizo la CGR detectó varios factores de riesgo: entidades o instituciones no reconocidas por Colciencias manejan contratos por $600 mil millones; y se han otorgado becas en universidades de calidad media o baja por valor de $35 mil millones.



*Una buena parte de los proyectos de ciencia y tecnología son ejecutados por contratistas poco idóneos y no responden a necesidades puntuales de las regiones.



*La auditoría de desempeño a 33 proyectos por valor de $380 mil millones, evidencia que en cinco de ellos por $76 mil millones no es clara su pertinencia como de ciencia y tecnología o su alcance fue modificado de manera sustancial, a lo largo de su ejecución.



*En un caso, la Contraloría encontró recursos que debían ir a empresas de emprendimiento, con componentes de innovación y tecnología, y se destinaron a un asadero de pollos y un spa.