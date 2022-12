Hay que respetar también autonomía de los no indígenas en Cauca: Paloma Valencia

A través de su cuenta en Twitter, la senadora Paloma Valencia propuso el lunes que el departamento del Cauca se divida en dos, esto con el fin de que una parte sea para los indígenas y la otra para el resto de la población.



En entrevista con Mañanas BLU de Blu Radio, la congresista explicó que su propuesta busca respetar la autonomía de los indígenas, pero que ellos respeten los derechos de “los no indígenas”.



“Esto es una división político administrativa, no una división social (…) el departamento del Cauca ya ha sido dividido, parte de Antioquia era del Cauca, parte de Risaralda era caucano”, agregó Valencia.



Dijo que su propuesta no radica en que “se necesite visa para pasar de un lado a otro”, sino darle paso a la consolidación de los derechos de los indígenas, pero también respetando los derechos de los no indígenas.



Enfatizó en que si los indígenas quieren consolidar las entidades territoriales indígenas, ella estaría de acuerdo “sobre la base de que ellos respeten los territorios para los no indígenas”.



Cabe recordar que ese departamento se encuentra en un conflicto de tierras desde hace más de 30 años, pues los indígenas, que representan el 20 por ciento de la población caucana, vienen exigiendo ciertos territorios que rijan bajo sus leyes, lo que actualmente mantiene en enfrentamientos a indígenas y fuerza pública por territorios ocupados.



Líderes indígenas del Cauca consideraron esta propuesta como discriminatoria y aseguraron que son protegidos por la Constitución y por ende deben ser respetados.