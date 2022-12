Hay que sancionar a los agentes con el máximo castigo: ex inspector de la DEA

El inspector general de la DEA en el año 1998, Félix Jiménez, lamentó el escándalo que enreda a agentes del organismo de Estados Unidos y aseguró que, si se comprueba que asistieron a fiestas con prostitutas en Colombia pagadas por narcotraficantes, merecen el máximo castigo posible.



“Es lamentable que haya ocurrido porque la DEA tiene un código de conducta muy estricto (…) Hay que sancionar a los responsables con el mayor castigo posible”, comentó Jiménez.



Según el ex inspector general, aunque la prostitución en Colombia sea legal, “un agente de la DEA no puede entrar en ese tipo de actividad y pagarle a una prostituta para tener sexo, eso se prohíbe”.



Sin embargo, aceptó que no es el primer escándalo que enloda a los agentes: “esto no es nuevo, esto ha ocurrido anteriormente”.



Finalmente, Félix Jiménez advirtió que esto no es una acción común de los agentes, sino una falta de sentido común de algunos.