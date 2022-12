Hay temor natural por zonas de concentración de Farc: Federación de Municipios

"Hay un temor natural por la experiencia del Caguán, pero creo que en la medida en que los alcaldes sientan que son convocados por el Gobierno nacional, que son escuchadas sus preocupaciones y las inquietudes de sus comunidades, se pueden resolver esos temores y facilitar ese proceso", explicó.

Toro aclaró que los mandatarios locales quieren apostarle a la paz, pero necesitan una participación activa en las propuestas del gobierno y no quieren ser convidados de piedra.

"Nos parece complicado que se tomen decisiones desde el gobierno nacional sin concertar con los mandatarios locales. Eso haría muy complicado el proceso porque seguramente las comunidades presionarán a los mandatarios para que estas cosas no pasen, a no ser de que haya las garantías y no se viva lo del pasado", concluyó.