Históricamente, relación de republicanos y Colombia ha sido buena: Juan C. Pinzón

Juan Carlos Pinzón, embajador de Colombia en Washington, habló en Mañanas BLU sobre los resultados de las elecciones en Estados Unidos que dejaron como ganador a Donald Trump.



El embajador se refirió a la victoria del candidato republicano asegurando que “nadie realmente esperaba los resultados y creo que hay una sorpresa generalizada en todo el mundo”.



Pinzón afirmó que el triunfo de Donald Trump se puede explicar como un fenómeno “que se ha dado en varios lugares del mundo y es que hay sectores que no se han sentido identificados ni representados por los sectores políticos y optan por opciones que no son las esperadas”.



Dijo que detrás de ese comportamiento hay “angustias económicas, cambios tecnológicos, cambios sociológicos y de la estructura de las sociedades que buscan sentirse representados”.



Sobre la relación de Colombia con Estados Unidos con Donald Trump como presidente, el embajador afirmó que “nuestro país ha tenido siempre una relación bipartidista muy fuerte, tiene buenos amigos republicanos, así que vamos a mantener y seguimos desarrollando esta relación”.



Agregó que hay que ser “realista” pues la elección se dio hace pocas horas y lo que hay que hacer es “esperar cómo se desarrolla esa relación con el mundo y Latinoamérica, pero pues existirán los cambios obvios de matices y personas”.



“La posición frente a Colombia es positiva, así lo ha sido históricamente y no creo que vaya a cambiar”, aseveró.