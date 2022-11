Hizo catarata de señalamientos injustos: Clara López explica desaire a P. Santos

La candidata a la Alcaldía de Bogotá Clara López explicó en Blu Radio que hizo el desaire a Francisco Santos, durante un foro en Bogotá, porque hacer “campaña sucia” no es la manera de correcta de manejar política en Bogotá. (Vea también: Video cuando Clara López le ‘quitó la cara’ a Pacho Santos, que quería saludarla )



“Me parece que lo que debemos hacer es propuestas, deliberar públicamente, sin señalamientos de carácter personal”, manifestó.



Explicó que “las mentiras no pueden servir para hacer campaña” y confesó que se sintió “incómoda” durante la realización del foro.



“Cuando las personas pasan cierto límite uno no puede ser formal, cuando al fin y al cabo ha recibido una catarata de señalamientos injustos”, dijo.



Por su parte, el expresidente Francisco Santos, precandidato del Centro Democrático, aseguró que sus afirmaciones no son ataques personales sino argumentos políticos.



“Es un argumento político. Ella fue secretaria de Gobierno (durante alcaldía de Samuel Moreno) y tiene que asumir su responsabilidad política por hacer parte de una administración política”, agregó.



El desplante de Clara López a Francisco Santos quedó registrado en video cuando este trataba de acercarse a ella en un encuentro de los precandidatos a la Alcaldía de Bogotá en el foro de vivienda de Asobancaria este jueves. La precandidata por el Polo Democrático, Clara López, manoteó molesta y rechazó la mano extendida de Santos.