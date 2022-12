Hombre dice ser funcionario de Corte Suprema mientras manejaba borracho

La Policía capturó a un hombre identificado como Eduardo Saldaña Díaz, quien dijo ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que conducía en estado de embriaguez y evadió un puesto de control en el sector de Germania, al sur de Bogotá, tomó la Circunvalar y en la calle 53 lo retuvieron tras una extensa persecución.

“Lo que pasa es que el señor dice que hay que hacer la prueba. Le hago la prueba y me dice que no la hice como él quiso, pero el problema no es ese. Me tomé cuatro whiskys en un club, pero entonces no puede ser que vengan a hacer esta cosa”, dijo el supuesto funcionario público.

La Policía le realizó la prueba de alcoholimetría pese a que el hombre se reusó en tres oportunidades, por lo que le dieron la sanción máxima de 28 millones de pesos, le retiraron su licencia de conducción y al verificar los papeles del vehículo encontraron que no tenía seguro obligatorio ni la revisión tecno mecánica.

“En un procedimiento normal de las Policía de Tránsito un ciudadano en estado aparente de embriaguez es perseguido, la Policía lo logra interceptar y le hace la prueba de alcoholemia. La ley no tiene seccionalidad y se aplica el procedimiento normal de tránsito en el cual tenemos la facultad de realizar. Se identifica como un funcionario público perteneciente a una alta corte. La prueba nos arroja que tuvo el grado máximo de alcoholemia”, indicó el coronel Ferney Vásquez, oficial de inspección de la Policía de Bogotá.

El vehículo fue inmovilizado y el hombre fue trasladado a Medicina Legal donde le realizarán otra prueba de alcoholemia.