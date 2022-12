Hombre falleció en sala de urgencias esperando ser atendido al sur de Bogotá

Varias personas que se encontraban en el Hospital de Bosa, al sur de Bogotá, afirman que desde las 11 a.m. de este martes una ambulancia llevó a un paciente de aproximadamente 52 años y desde ese momento los médicos lo dejaron esperando en una silla, donde murió horas más tarde.

Dicen que paramédicos de la Unidad de Urgencias se percataron que el hombre se encontraba sin signos vitales, pero cuando los médicos quisieron auxiliarlo ya había muerto.

Un testigo del hecho dialogó con el fallecido, quien habría dicho que se encontraba en grave estado de salud y no podía caminar. “Yo entré y le pedí a un médico que lo atendiera, me dijo ‘no porque es un cochino, está orinado y poposeado’, y no lo atendieron”, declaró una mujer.

Indican los denunciantes del hecho que los médicos trataron al fallecido luego de ocurrido su deceso. El grupo de criminalística de la Sijín realizó la inspección al cuerpo sin vida.