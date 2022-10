Hombre radicado en EEUU busca a huilense con quien se casó obligado hace 44 años

Un colombiano radicado en Estados Unidos desde hace más de 40 años pide ayuda para encontrar a una mujer en Neiva, para que le firme el divorcio.

“Amanda Rivera se casó conmigo hace 44 años, la estoy tratando de buscar para que me haga el favor, si podemos hablar para ver si me devuelve la libertad y me da el divorcio”.

Con ese mensaje en diferentes medios de comunicación, Carlos Castro, hoy con 62 años, busca a la mujer con la que se casó obligado hace más de 40 años.

Según la historia, él tenía 17 años y ella 33, cuando tuvieron relaciones sexuales y la familia de la mujer lo obligó a casarse porque “la había amancillado”.

Los padres de Carlos lo enviaron a Estados Unidos después del matrimonio, pero hoy quiere casarse de nuevo con la mujer que ama, pero no puede.