Hombres que se estrellaron en aparente estado de embriaguez en Bogotá sí son funcionarios del CTI

El director del CTI de la Fiscalía, Alberto Acevedo, confirmó desde Cartagena que los protagonistas de un accidente, que se encontraban en aparente estado de alicoramiento, en el sur de la ciudad de Bogotá, son cuatro funcionarios de este cuerpo de investigación.

Acevedo señaló que los funcionarios se movilizaban en un vehículo particular que no es de la institución y que estos no estaba en servicio al momento del accidente, sin embargo, se investigan sus actuaciones.

Hasta el momento tenemos conocimiento que son funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, que están trabajando en la ciudad de Bogotá, que no se encontraban de turno, que se encontraban en actividades de orden personal aseguró.

El director del CTI también explicó que se podrían iniciar acciones disciplinarias en caso de comprobarse que irregularidades.

“Cualquier conducta en la que que incurra un servidor público puede tener un acarreamiento desde el orden de vista disciplinario o desde el orden de vista penal y serán investigados y tendrán derecho a su defensa”, precisó.

El vehículo en que se movilizaban los funcionarios chocó por detrás el carro de una familia, de los cuales dos resultaron lesionados.

Según testigos del accidente, que fue registrado por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol , el conductor del vehículo sacó un arma de fuego de la parte trasera del automóvil y se la entregó a otra persona que la recogió en un taxi, el cual posteriormente fue interceptado por las autoridades.

