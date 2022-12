Hotel El Prado de Barranquilla, una concesión a la que todos 'le hacen el feo'

Hoy la movida está con el Hotel El Prado en Barranquilla, que el próximo mes va a entregarse en concesión después de varios intentos fallidos por hacerlo.

En octubre se conocerá quien se va a quedar con el hotel, pero a veces pareciera que el negocio no es tan atractivo para los operadores hoteleros en un momento en el que se necesita alguien que tome su control.

El Prado definitivamente no está en las condiciones que debería por el eterno problema de que el Estado no está para administrar los bienes de la mafia a los que les ha aplicado extinción de dominio.

Como interesados podrían estar los operadores Sonesta, Radisson y Hilton, y por supuesto German Efromovich y sus hoteles Movich. Efromovich le está apostando de manera agresiva a la expansión de su cadena que tiene siete hoteles en el país desde que inició operaciones hace cuatro años y cuyas ventas son de más de 50 mil millones con tasas de crecimiento del 9 por ciento cada año.

Otra propuesta que se oye es la de la diseñadora Silvia Tcherassi y su hermano Samuel, que incluso hace unos meses le hicieron saber al Gobierno cómo serían sus planes. Ellos ya tienen un hotel en Cartagena, que es mucho más pequeño que El Prado, pero que les funciona bien, así es que pueden estar en la puja por el hotel. Todos ellos están recibiendo información.

Hay hoteleros que no le ven mucho futuro a la licitación porque no ven por dónde haya negocio. Pese a que el tema de los jubilados y el sindicato los asumirá el Estado, creen que lo que se requiere es que el Gobierno y la Alcaldía sean los que le metan la plata al hotel y ahí si abran una licitación para los operadores interesados. El lío con todo esto es que no se puede hacer una venta y salir del problema, porque los bienes que son de interés cultural nacional, como lo es El Prado, no puede ser vendidos.

Hoy ese hotel está en manos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del Fondo de Promoción Turística (Fontur) y no de la Dirección Nacional de Estupefacientes, como todos los hoteles incautados a la mafia.

El Hotel El Prado fue inaugurado en 1929 y construido con 600 dólares de la época por las familias Parrish y Obregón. Su desenlace es bien conocido: Era uno de los símbolos de la familia Nasser Arana, que era la gran familia mafiosa de Barranquilla. Sheila Arana de Nasser lo compró a mediados de los años 80 por 4 mil millones de pesos y lo recuperó arquitectónicamente. En 1997 fue incautado y ahí empezó su decadencia.

Por: Juan Fernández.

Periodista El Espectador.