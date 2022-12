Hoy se intenta pacíficamente, después no sabemos: líder de taxistas en Bogotá

Uno de los líderes de los taxistas en Bogotá, Freddy Contreras Ospina, aseguró que continuarán haciendo sus caravanas en la capital del país en rechazo a la regularización del servicio de Uber y aunque dijo que este miércoles lo harán pacíficamente, después es posible que no sea así. (Vea aquí: Policía desplegó operativo para evitar bloqueo anunciado de taxistas en Bogotá )



“El plan de la marcha de hoy es hacer caravanas pacíficas, cuando llegan dos o tres compañeros a apoyar la marcha lo que hacen es amedrentarlos con comparendos y bueno, hoy se intenta pacíficamente, después no sabemos”, manifestó.



En entrevista con BLU Radio, Contreras aseguró que cada vez que expresan su inconformidad y hacen manifestaciones “ahí si llegan 200 y 300 policías para 15 taxistas” pero las autoridades no están combatiendo la piratería. (Lea aquí: Taxistas en Bogotá amenazan con “52 bloques de búsqueda” para hostigar a Uber )



“Como siempre aquí la ilegalidad sí paga”, añadió.



Otro de los taxistas que participa de las manifestaciones aseguró que Uber y Uber X los va a llevar a la quiebra, por lo que piden que el Gobierno les colabore.



“Vamos a hacer una protesta pacífica, no vamos a hacer bloqueo de vías, solo es pacíficamente”, enfatizó.



Además, Alexander Romero, también conductor de taxi en Bogotá, exigió que el Gobierno expida el decreto que alista para regular Uber y lo haga público antes de elecciones.



El oficial de Inspección de la Policía de Bogotá, coronel Francisco Córdoba, dijo que la ciudad se encuentra preparada frente a esta manifestación de taxistas.



“Hay unos grupos especializados distribuidos en toda la ciudad y unos grupos de contingencia para la atención de posibles bloqueos. Hay 200 hombres y tenemos la disponibilidad del Esmad para atender esta circunstancia”, añadió.