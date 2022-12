Hyundai, Archies y Pacific presentan solicitud de despido de 8.400 colombianos

Al Ministerio de Trabajo llegaron las solicitudes de despido colectivo de tres importantes empresas que operan en Colombia.



Se trata de Hyundai, Archies y Pacific Exploration & Production (antes Pacific Rubiales), quienes, sumadas, piden poder despedir a 8.400 trabajadores de sus compañías en Colombia.



El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, le dijo al diario El Espectador, las cifras de despidos de cada empresa. (Lea también: Hyundai Colombia dice que defenderá derecho a distribuir vehículos en el país )



“Hay actualmente tres empresas pidiéndome despidos masivos: Hyundai pide 4.000, Pacific 3.200 y Archies 1.200. Y yo les he dicho que no soy un notario ni un liquidador, yo vengo a generar empleo y no desempleo. Lo cual me pone en un debate muy duro, porque me tienen que justificar muy fuerte esos despidos”.