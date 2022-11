IDU hará “adecuación al puente de la calle 220”, pero no lo remplazará

William Camargo, director del IDU, respondió a las quejas de los estudiantes de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y habitantes del sector por el deteriorado estado del puente peatonal de la calle 220 con Autopista Norte, afirmando que se hará “mantenimiento y adecuación a la estructura”, pero no se remplazará.



“Tenemos un contrato de ejecución que hizo algunas adecuaciones en la zona con plazo de ejecución de 8 meses, ya nos entregaron un diagnóstico con la patología de los elementos que conforman el puente”, reveló Camargo.



Agregó también que “con esa patología, tenemos un presupuesto de 300 millones de pesos, inicialmente estimado por el IDU en 2014. La obligación del contratista es garantizar que las obras que le establezcamos las entregue”.



En ese sentido, el IDU “hará remplazo de algunos elementos estructurales, pintura completa de la estructura metálica y el remplazo de escalones y la zona de circulación con elementos nuevos. Es decir, la madera que tenemos allí se va a remplazar por láminas de cascarilla de café, que es un elemento que trabajamos como tecnología nueva de material reciclado”, añadió.



Respecto al cambio del puente y la financiación de la obra, recomendada en documentos del IDU fechados a inicios de 2006, Camargo aseguró que la entidad tiene “recursos disponibles para mantenimiento, en el Plan de Desarrollo no se incluyeron ampliaciones de puentes en la Autopista Norte diferentes a mecanismos vía APP. Este es un puente que puede costar 12 mil millones de pesos, como el puente de TransMilenio que pusimos en operación el año pasado”.



“La invitación es hacer un ejercicio de corresponsabilidad entre las universidades y nosotros para sugerir la intervención de un puente de manera estructural. Son 12 mil millones de pesos que podríamos discutir en términos de adelantar una inversión que en este momento no está prevista en el Plan de Desarrollo”, indicó Camargo.



Ese puente podría, en función de que la siguiente administración lo priorice, ser incluido para construcción. “Mientras tanto, la estructura que está allí la adecuamos, la mantenemos, para que preste las funciones de conectividad y accesibilidad que durante los últimos 10 años ha venido prestando”, expresó.