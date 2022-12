Impuesto a toallas higiénicas es un costo por ser mujer: vocera de campaña

Natalia Moreno, economista y vocera de la campaña ‘Por una menstruación libre de impuestos’, del Grupo Género y Justicia Económica, habló en Mañanas BLU sobre la demanda ante la Corte Constitucional que busca eliminar el IVA del 5 % para tampones y toallas higiénicas fijado en la reforma tributaria.





“Nosotros hicimos movilizaciones y logramos gracias a la lucha de las mujeres que no se aumentara el precio para estos productos, sino que por el contrario bajará, sin embargo, no hubo argumentación por parte del Gobierno de por qué había quedado gravado con el 5 % las toallas higiénicas y los tampones”, dijo.





Aseguró que a lo largo del primer semestre de 2017 trabajaron en una demanda contra el artículo de la reforma tributaria que dejó gravados estos productos y la radicaron este jueves ante la Corte Constitucional con el objetivo de que “estos productos queden excluidos del IVA”.



“A nuestro juicio, no existe ninguna justificación para que un producto de primerísima necesidad para las mujeres tenga impuestos. Esto es un costo por ser mujer”, añadió.



Moreno argumentó que “no es justo” que estos productos tengan un impuesto “sexista” porque se trata de artículos de primera necesidad para las mujeres.

“El hecho generador de este impuesto es la menstruación, y yo no escojo si menstruar o no menstruar (…) Por ese motivo es que en muchos países estos productos están exentos de impuestos porque se entiende que es una cosa vital para las mujeres”, afirmó.



La mujer puntualizó que el impuesto no solo es discriminatorio, sino que además es una clara muestra de la inequidad por la que atraviesa el país.

Asimismo, puntualizó que ellas no han tenido contacto con ningún tipo de empresa fabricante de productos femeninos, sino que lo que están haciendo es “defender una lógica económica que es injusta”.



“No tiene sentido que un artículo cuyo hecho generador es una condición biológica de una mujer pague una tarifa de IVA como si fuera un objeto de lujo. No tiene ninguna lógica que una toalla higiénica pague impuesto y un jet privado, por ejemplo, que no lo pague”, finalizó.



Escuche la entrevista completa aquí:



Publicidad