Incidente en Bolívar muestra urgencia de implementar acuerdo: Sergio Jaramillo

Las Farc pidieron un "pronunciamiento oficial" del mecanismo de monitoreo y verificación, sobre la muerte de dos de sus guerrilleros en el departamento de Bolívar, a quienes identificaron como alias ‘Joaco’ y alias ‘Mónica’.



El comisionado de paz Sergio Jaramillo, quien está al frente de la implementación de los acuerdos, explicó que hasta el momento la información que tienen es que “esas personas se encontraban lejos del punto de agrupamiento, en una zona donde normalmente transita el ELN”.



Incluso, aseguró que todo parece indicar que los fallecidos estaban realizando actividades de extorsión y murieron en combate.



Sin embargo, explicó que las Farc piden la verificación de dicha información a la ONU.



“Ese incidente muestra supremamente bien la urgencia de que entremos a la implementación de que las Farc se muevan en unas zonas. Un cese se trata de evitar los enfrentamientos y separar las fuerzas”, añadió.



Jaramillo comentó que al implementarse el acuerdo en materia de concentración implica que hay menos posibilidades de tener ese tipo de incidentes, pues las Farc estarían en unas zonas muy bien definidas, y que el mecanismo de verificación ya estaría desplegado en dichas zonas.



“Por supuesto que el Ejército y la Policía no dejarán de actuar y es imposible decir que no volverá a ocurrir algo, pero con la concentración sería más fácil controlarlo”, enfatizó.



El comisionado de Paz también habló sobre la negociación política con los líderes del NO y reveló que están esperando la respuesta en torno a que la reunión se dé la próxima semana.



“Le puedo decir con absoluta claridad que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha estado en contacto con ellos desde el mismo lunes, yo también y hasta ayer obtuvimos respuesta. Lo importante es que se dé la reunión”, ilustró.



Jaramillo indicó que la idea de la reunión es “que se mantuviera el espíritu de hablar francamente sobre lo que se puede y no se puede hacer”.



Por ejemplo, destacó que las Farc se habían negado todo el tiempo en ciertas cosas y con el nuevo acuerdo ya están: el compromiso a que van a entregar todos sus bienes y activos, que con eso se va a reparar a las víctimas, el hecho que el acuerdo ya no entra a la Constitución sino un artículo transitorio para dar garantías de interpretación, las reglas mucho más claras sobre los lugares donde estén, ahora no tendrán 31 emisoras, que no estarán en ciertas comisiones, el tratamiento del narcotráfico mucho más claro, entre otros.

Publicidad