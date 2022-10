Indagación de Procuraduría a presidente del Congreso por viaje a posesión de Trump

La Procuraduría anunció que abrirá una indagación preliminar contra el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, y los miembros de la mesa directiva Daira Galvis Méndez e Iván Leonidas Name Vásquez, por la aprobación de un viaje en enero a EE.UU. para participar en la posesión del presidente Donald Trump.



El Ministerio Público indaga si la mesa directiva del Senado desconoció la norma que prohíbe la aprobación de viajes al exterior con recursos públicos, salvo de que se trate de misiones específicas aprobadas por las tres cuartas partes de la corporación.



Además, se busca establecer si los viáticos para la permanencia de los tres senadores en el país norteamericano fueron aprobados por la mesa directiva del Congreso.



La Procuraduría solicitó que se certifiquen los viajes autorizados en enero precisando fechas, viáticos, valor de los pasajes y trayectos, labores desarrolladas y actividades a las que asistieron los senadores.



Por su parte, la Presidencia del Senado envió un comunicado asegurando que acatan la decisión del Ministerio Público y darán las explicaciones pertinentes.



Agregan que los viajes de los congresistas han sido autorizados por las mesas directivas.



Este es el comunicado completo:



A propósito de la decisión de la Procuraduría General de la Nación de abrir indagación preliminar en contra de la mesa directiva del Senado de la República, por el viaje que se realizó a Washington en el mes de enero, nos permitimos señalar:



1) Acatamos la decisión del Ministerio Público y manifestamos nuestra disposición de dar las explicaciones pertinentes y entregar los soportes jurídicos que requiera el ente disciplinario.



2) El viaje fue autorizado por la mesa directiva del Senado de la República soportado en el decreto 1068 de 2015, y proposición de la plenaria, qué le delega la facultad a la mesa directiva para autorizar salidas del país de sus parlamentarios.



3) Aclaramos que el presidente del Senado Mauricio Lizcano no pidió viático alguno.



4) En cuanto al viaje que realizaron la vicepresidenta del Senado Daira Galvis y el segundo vicepresidente Iván Name, dichos viáticos nunca se pagaron, porque los parlamentarios, renunciaron a los viáticos y asumieron los gastos de su viaje.



5) Todos los congresistas que han salido del país lo han hecho bajo esta modalidad jurídica y ha sido autorizada, de la misma manera, por las mesas directivas.



