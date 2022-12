Indígenas rechazan propuesta de Paloma Valencia de dividir el Cauca

Margarita Hilamo, gobernadora del resguardo Huellas en Caloto, Cauca, rechazó la propuesta de la senadora Paloma Valencia de dividir el departamento entre indígenas y no indígenas.



“No lo compartimos y lo rechazamos porque aquí en Colombia la tierra está en manos de unos pocos pero no es para producir comida, sino biocombustibles”, dijo.



Hilamo aseguró que la lucha no es solo de los indígenas sino también de los demás campesinos y que la pelea no es contra los otros habitantes de la zona, sino contra los ingenios, que, además de no producir trabajo, explotan sus territorios.



También aseguró que la autonomía ya la tienen y lo que se busca es hacer valer sus derechos: “nosotros la autonomía la tenemos desde hace mucho tiempo y por eso hoy luchamos y exigimos por el derecho a la educación y a la salud propia”.



Finalmente, aseguró que la senadora del Centro Democrático hizo campaña en los resguardos indígenas, aunque aclaró que no directamente.



En entrevista con Mañanas BLU la congresista Valencia explicó que su propuesta busca respetar la autonomía de los indígenas, pero que ellos respeten los derechos de “los no indígenas”.



“Esto es una división político administrativa, no una división social (…) el departamento del Cauca ya ha sido dividido, parte de Antioquia era del Cauca, parte de Risaralda era caucano”, dijo Valencia.



Además, explicó que su propuesta no radica en que “se necesite visa para pasar de un lado a otro”, sino darle paso a la consolidación de los derechos de los indígenas, pero también respetando los derechos de los no indígenas.