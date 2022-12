Indignación por inauguración de obra sin terminar

El Intercambiador de Fátima, una obra que promete mejorar la movilidad en el suroriente de Bucaramanga y que conecta con Floridablanca, tiene indignados a los habitantes del sector quienes la mañana de este miércoles protagonizaron una protesta para exigir que la obra entre en funcionamiento.

Según los residentes del sector finalizando el 2019 la obra fue inaugurada, sin embargo, aún no se puede utilizar porque hay trabajos que quedaron inconclusos.

Publicidad

“Estamos pidiendo que reinicie la obra, desde noviembre del año pasado estaban diciendo que ya tenían las obras terminadas, el 30 de diciembre vino el anterior alcalde, entregó el puente que el 2 de enero abrían paso y esta es la fecha que está cerrado”, manifestó Juan Martínez, uno de los residentes del sector.

Los habitantes se quejan porque la zona se está convirtiendo en un foco de inseguridad.

“Por aquí es solo, no hay obreros, no hay seguridad, no hay nada, el puente peatonal es un 'atracadero' y lo están utilizando es para ubicarse a fumar marihuana”, señaló otro de los habitantes de la zona.

#EnDesarrollo Habitantes protestan por obras inconclusas que afectan la movilidad en Floridablanca. Denuncian que el intercambiador de Fátima lo inauguraron sin haber terminado su construcción https://t.co/mJBkQk6z7E #MañanasBLU pic.twitter.com/CfueAss21O — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) February 5, 2020

Publicidad

El alcalde de Floridablanca, Miguel Ángel Moreno, indicó que la obra no ha sido inaugurada.

“La anterior administración realizó un acto de entrega parcial, pero aún no está el puente en uso. La información suministrada por infraestructura refiere que el avance llega al 90% y el tiempo estimado es de 3 meses, sin embargo, se estima menos para el uso”, indicó Moreno.

Publicidad

Aclaró que para reiniciar las obras se requiere que la Gobernación de Santander adicione recursos para el contrato de interventoría por un valor cercano a los $800 millones.

“En el convenio una de las obligaciones de la Gobernación de Santander es hacer las interventorías y esas no quedaron listas desde el año anterior. Desde la primera semana de enero se hizo la solicitud a la gobernación y estamos esperando el trámite para poder reiniciar las obras”, manifestó el alcalde Moreno.

El mandatario también indicó que las obras faltantes corresponden a urbanismo, pavimentación, señalización, cerramiento del lote AMB, terminación de la estabilización del talud de San Bernardo y la conectante Alto Viento 2.

Publicidad