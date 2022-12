Información que obtenía de Corte era para Presidencia: reaparece la ‘Mata Hari’

por infiltrar la Corte Suprema de Justicia.

Publicidad

En diálogo con Mañanas BLU, contó detalles poco conocidos sobre cómo logró infiltrar al alto tribunal y grabar las conversaciones privadas de los magistrados. (Lea además: Minjusticia critica decreto que ordena reintegro de la ‘Mata Hari’ al DAS )

Flórez confesó que como detective del DAS le encargaron la misión de infiltrar a la Corte y luego de un tiempo haciéndolo interpretó que era un asunto de “seguridad nacional” con información que sería remitida directamente a la Presidencia, durante el Gobierno de Álvaro Uribe.

Publicidad

“Me pidieron el expediente del señor Mario Uribe y yo todo eso lo allegué (…) me nombraron que todos los documentos se iban a llevar para la toma de decisiones de la Presidencia entonces yo asumía que era para el presidente”, comentó. (Reviva: Lo que falta por conocerse del DAS es aún más escabroso: Yidis Medina )

Publicidad

La mujer dijo que la peor decisión que tomó ha sido cumplir esa misión laboral, pues acabó con su vida.

“El hecho de haber trabajado en el DAS y cumplir una misión de trabajo, acabaron con mi vida porque me dejaron a la deriva, he tenido persecuciones por haber aceptado esa misión”, manifestó.

Publicidad

Infiltración al DAS, paso a paso

Publicidad

La llamada ‘Mata Hari’ contó, paso a paso, cómo logró infiltrar a la Corte Suprema de Justicia.

Explicó que un detective del DAS, quien era su superior, le encargó la misión explicándole que la seguridad nacional estaba en riesgo, pues tenían que confirmar que algunos magistrados estaban, supuestamente, recibiendo regalos y beneficios de personas investigadas por vínculos con grupos al margen de la ley y el narcotráfico.

Publicidad

“Es importante para la seguridad nacional saber si un magistrado tiene vínculos con personas al margen de la ley o personas investigadas en ese momento por narcotráfico”, dijo.

Publicidad

Por tal motivo, explicó, nunca dudó y siempre pensó que era parte de su trabajo y no se trataba de nada ilegal.

“Se me encargó esta misión con el objetivo de que había al parecer nexos de los magistrados con grupos al margen de la ley, presuntamente las Farc y posibles conexiones con personas que había sido con personas vinculadas al narcotráfico. Para verificar si les habían dado regalos”, dijo la mujer.

Publicidad

“Yo nunca pensé que fuera un delito, todavía digo que no es un delito porque es un tema de seguridad nacional y es tan delicado, le compete a la seguridad nacional y me compete a mí como detective”, agregó.

Publicidad

Flórez narró que luego de la orden de William Gabriel Romero Sánchez, de averiguar si Yesid Ramírez recibió por parte de Giorgio Sale y Ascencio Reyes un reloj Rolex y otros regalos, comenzó a planear la actividad.

“Yo hice una tarea que estaba firmada y avalada por el director general de inteligencia del DAS”, manifestó.

Publicidad

Contactó a su exnovio, el capitán de la Policía Julián Leonardo Laverde, jefe de seguridad del Congreso de la República, quien tenía amistades que le podrían ayudar en la Corte Suprema de Justicia y fue él quien la relacionó con David García y el coronel Franklin Grijalva, quienes tendrían acceso a la Corte.

Publicidad

Luego logró mantener una relación con una mujer que trabajaba sirviendo tintos en la Corte Suprema y con Manuel Pinzón Cazallas, un escolta que trabajaba directamente en la Corte Suprema de Justicia, a quienes les entregaba dinero a cambio de información que lograran recolectar. Por ejemplo, comentó que el escolta se ganó cerca de 30 millones de pesos por sacar documentos de la Corte.

Flórez, testigo clave de la Fiscalía

Publicidad

La exdetective del DAS aseguró que sigue siendo testigo clave de la Fiscalía por las chuzadas del DAS y en marcha siguen las investigaciones contra varios presuntos implicados.

Publicidad

“Todavía sigo como testigo a la Fiscalía, hace un mes me ampliaron el principio de oportunidad porque faltan unas investigaciones contra unas personas pero yo sigo colaborando con la justicia”, comentó.

“Yo no quiero perjudicar a alguien, simplemente me llamaron porque yo estuve adelantando esa actividad y yo he dado a conocer todas las actividades que realicé allá”, agregó.

Publicidad

Denuncia que su vida corre peligro

Publicidad

Según Alba Luz Flórez, luego de tantos años, todavía sigue recibiendo amenazas y sabe que su familia está en riesgo. (Lea también: Uribe pide que lo investiguen por intención de matar a implicados en chuzadas )

Sin embargo, denunció que pese a seguir colaborando con la justicia y la investigación, en el fondo yo no ha recibido "ningún tipo de ayuda por parte de la Fiscalía, pues nunca le han ofrecido algo que realmente pueda protegerla.

Publicidad

Finalmente, comentó que es el momento en que no sabe quién está detrás de sus amenazas.

Publicidad

“Son tantos los actores involucrados que no sé quién está detrás de las persecuciones”, finalizó. (Vea también: María del Pilar Hurtado informó a la Policía recientes amenazas de muerte )

Nacida en Cúcuta, la experimentada exdetective del DAS que infiltró a la Corte, ingresó al organismo en mayo de 1997. Pasó varios años siendo escolta de diferentes personalidades, entre ellas las ex ministras Marta Lucía Ramírez y Cecilia María Vélez, además de las esposas de los exministros Diego Palacio, Fernando Londoño y el actual senador Horacio Serpa.