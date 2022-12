¿Inminente ruptura de Cambio Radical y Vargas Lleras con Santos?

Publicidad



“No necesitamos de Cambio Radical para tener mayorías en el Congreso”, esa fue la conclusión del Gobierno, luego de que las comisiones primeras conjuntas aprobaran más del 60 por ciento del proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, pese a la ausencia de la bancada de Cambio Radical en la discusión.



Jorge Enrique Vélez, director del Partido, señaló en un comunicado de prensa que “Cambio Radical no negocia sus principios y posiciones, claramente argumentadas, pensando siempre en el interés general de todos los colombianos” y se declaró, en nombre de la colectividad, respetuoso del fuero presidencial.



Para algunos congresistas esto significa que Cambio debería salir de la coalición de Gobierno, al considerar que no está comprometida con la consolidación del acuerdo de paz alcanzado con las Farc. El senador Roy Barreras (La U) indicó que está en mora un reajuste de la llamada Unidad Nacional.



“Es que yo creo que mi formación médica me hace pensar en esas metáforas: hay una decisión muy difícil para los médicos en cirugía y es cuando hay un miembro gangrenado, pues amputar ese miembro es muy difícil porque es parte del cuerpo y es doloroso, pero salva vidas y a mí me parece que en este cuerpo político-legislativo de la paz llega la hora en que, si hay una parte de ese cuerpo que no quiere apoyar la paz y que puede ponerla en riesgo, también hay que hacer una cirugía y estamos en mora de hacerla”, señaló Barreras.



El ministro del Interior, Guillermo Rivera, expresó que esa es una decisión que deberán tomar los integrantes de Cambio Radical. “El señor presidente lo que dijo es que este es el proyecto de Ley más importante para el Gobierno Nacional y el más importante para La Paz, así que nuestro llamado a todas las Fuerzas políticas es a acompañar esta ley estatutaria que es la Columna vertebral del componente de justicia para la paz”, manifestó el jefe de la cartera política.



Mientras tanto, dese Cambio Radical, el senador Germán Varón explicó que asumen la posibilidad de perder su participación en el Gobierno, pues “por encima de lo que tiene que ver con la JEP, el país y el mismo proceso requerían modificaciones importantes que no se tuvieron en cuenta”.



Partido Conservador sí votará positivamente la JEP



Por su parte, el Presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, anunció su voto positivo a la iniciativa y afirmó que acompañarán a conciencia el proyecto, “rechazando con firmeza a quienes cuestionan estos votos favorables, señalándonos de estar motivados por la “mermelada”. Tales señalamientos son una falta de respeto a quienes pensamos diferente”.