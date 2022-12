Investigan a Metrolínea por presunta suplantación de alto funcionario de MinTransporte

El 29 de noviembre de 2017 se realizó una importante reunión de la junta directiva del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga, Metrolínea, donde se aprobó la implementación del modelo de rutas complementarias con los buses convencionales del área metropolitana.

En dicha reunión se debatió sobre importantes temas para “salvar a Metrolínea” del déficit financiero, entre ellos, la creación de 14 rutas complementarias que serían operadas por las empresas de los buses tradicionales: Unitransa, Transcolombia, Cotrander y Transgirón.

Por la magnitud de la decisión que sería tomada en la reunión de ese día, era importante la presencia de los alcaldes de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca; dos delegados de la Presidencia de la República y el delegado del Ministerio de Transporte.

Sin embargo, ese día, según dos denuncias que reposan en la Procuraduría y Fiscalía, el delegado del Ministerio de Transporte no pudo asistir al encuentro que se realizó de manera virtual.

La denuncia, hecha por Juan Gonzalo Jaramillo, delegado del Ministerio de Transporte, sostiene que este funcionario no participó de esa reunión, pero en las actas aparece como si hubiera estado en ella.

El funcionario es enfático en decir que se enteró de la presunta irregularidad tras ser llamado por la Contraloría para comparecer dentro de una investigación, que adelanta el órgano de control, por supuesto daño fiscal en la implementación de las rutas complementarias.

“Abrieron una investigación donde fui vinculado al proceso como uno de los responsables, a partir de las informaciones encontradas en un acta de junta directiva 102 de fecha 29 de noviembre de 2017 en la que señalan, quienes la firmaron, que aparezco participando en ella de manera virtual, situación que es falsa”, dice la denuncia interpuesta por Juan Gonzalo Jaramillo, funcionario del MinTransporte, ante la Fiscalía.

Lo grave del asunto, también, según dice la denuncia, es que el delegado del Ministerio de Transporte supuestamente aprobó la decisión de implementar las 14 rutas complementarias.

“Aparece en el texto de dicha acta con apreciaciones que nunca expresé de manera verbal, ni virtualmente, ya que no estuve presente en ella. En el punto último, aparecen proposiciones y varios en dicha acta que fue aprobada, virtualmente en físico, lo que igualmente es falso”, asegura.

Entre tanto, el alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, quien pertenece a la junta directiva de Metrolínea, dijo que también ha sido víctima de supuestas alteraciones de las actas realizadas en reuniones importantes del Sistema Integrado de Transporte Masivo.

“No se me hace raro, varias veces yo he tenido que devolver las actas de junta de Metrolínea donde meten cosas que yo no digo o no meten las que he dicho, adicionalmente, me ponen como si hubiera asistido cuando no pude asistir, hay un desorden claro y evidente, ahí tendrán que responder tanto la gerente como el secretario general, quienes son los que elaboran las actas”, afirmó el alcalde de Floridablanca.

BLU Radio consultó a la empresa Metrolínea, sin embargo, aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la denuncia.

Estas son las denuncias que conoció BLU Radio en primicia:

