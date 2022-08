Investigan posible vínculo de la mamá del expresidente Duque con red de corrupción de Mario Castaño

La Revista Cambio publicó una serie de audios que comprometerían a la mamá del expresidente Iván Duque, con la red de corrupción liderada por el senador Mario Castaño. De acuerdo con esas grabaciones, obtenidas por la justicia, al parecer la mamá del exmandatario, Juliana Márquez, ayudaba a la red criminal a hacerse con contratos del Estado.

Es una investigación en curso que trabaja desde hace un tiempo la Revista Cambio, en la que se dieron a conocer conversaciones que habría tenido la madre del expresidente Iván Duque, Juliana Márquez.

Publicidad

Los audios dan cuenta de una conversación entre Márquez y la lobista Nova Lorena Cañón, quien estaría presuntamente vinculada con la red de corrupción del senador Mario Castaño. En el audio revelado por el medio, se escucha que las dos mujeres trataban gestiones de funcionarios que estaban son subordinados del hijo de Márquez, el expresidente Duque. Así como la supuesta asignación de bienes que pertenecen a la SAE y los presuntos ofrecimientos de Cañón para mediar en un contrato de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

“Me dijo Lorena, quiero que organicemos un reunión con el director de SAE porque si la señora Juliana necesita otros inmuebles que nos diga en qué ciudades quiere. Tenemos 28.000 inmuebles con los que podemos apoyar”, se escucha en la conversación revelada por Cambio entre la mamá del expresidente Duque, Juliana Márquez, y la lobista Nova Lorena Cañón.

Las nuevas revelaciones publicadas este fin de semana por la revista, salen a partir de las audiencias llevadas a cabo por la Fiscalía contra los alcaldes capturados la semana pasada, que serían integrantes que estarían implicados en de la red de corrupción del senador Mario Castaño.

En las interceptaciones se trata el caso de la alcaldesa de Alcalá, en el departamento del Valle del Cauca. La Fiscalía aseguró que la presunta red de corrupción del exsenador liberal Castaño ayudó en la gestión para que la alcaldesa de ese municipio pudiese llevar a cabo tres proyectos, uno de ellos la compra de la primera ambulancia para el municipio.

Publicidad

La conversación en la que se menciona a la madre del expresidente Duque es del 28 de octubre de 2021. Allí la lobista Nova Lorena Cañón habla con su socio Pablo Gómez y le dice que debe recordar los cinco puntos, o sea el 5 por ciento, un poco más de 3 millones que les correspondía del contrato de la ambulancia, estaba destinado para repartirle a “la madrina”, que según las investigaciones, sería el nombre que se le asignó a Juliana Márquez, la mamá del expresidente Duque.

Se escucha la siguiente conversación entre Pablo Gómez, uno de los hombres que trabajaba en la presunta red de corrupción de Mario Castaño, y Nova Lorena Cañón, en los audios revelados en la investigación.

Publicidad

N.L.C.: Yo sé que a la “madrina” hay que darle 3 millones algo. La mitad de eso. La mitad de los cinco puntos acuérdate que (inaudible) sí… y a cada uno nos tocaba como de a millón setecientos algo…

P.G.: Sí. Millón setecientos, eso. Ahí está el millón setecientos ($1,7) que me corresponde a mí, eso está clarísimo seguimos refirmes con eso, pero como conseguimos 3 puntos más para ti para mí, esa fue la gabelita que tenemos. Si yo sumo ese millón setecientos ($1,7 millones) más la mitad de esos 3 puntos da 4 millones de pesos

N.L.C.: Sí.

P.G.:, Están en cerraditos, que me corresponde a mí. Eso esa. Entonces, lo que yo te quería pedir el favor es no es del total, si no sumarle cuatro más, que tú me puedas prestar ahí, entonces, y me los descuentas entonces en lo próximo que resulte.

Publicidad

Finalmente, el portal confirmó que la mamá del expresidente, Juliana Márquez, les dijo que “desconoce esa conversación” y que es “abusiva y mentirosa”.

Por ahora, asegura Cambio, la madre del expresidente Duque no ha sido vinculada formalmente a la investigación por los presuntos hechos de corrupción en el entramado que manejaba Mario Castaño. Sin embargo, la Fiscalía continúa rastreando los detalles con el fin de dar respuesta a si Juliana Márquez sí tuvo algo qué ver en todo este caso.

Publicidad

Escuche el podcast El Camerino:

Le puede interesar: