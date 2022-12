Itagüí arrancó con pie izquierdo cuartos de Sudamericana: perdió 2-0 en Paraguay

por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los tantos para la victoria del equipo asunceno fueron convertidos en el primer tiempo por el centrocampista Osmar Molinas y el delantero Jorge Recalde.

Antes del tanto inicial, el Libertad, dirigido por el exinternacional Pedro Sarabia, avisó a las ‘águilas doradas’ del Itagüí de sus intenciones en el partido por medio de Osmar Molinas, que ensayó un potente disparo desde fuera del área, y las llegadas por los costados de Miguel Samudio y Jorge Moreira.

Itagüí, orientado por Jorge Luis Bernal, no encontró su juego, sus avances por los laterales no inquietaron a la defensa paraguaya y Quiñonez y Mena no estuvieron inspirados en una primera etapa, donde tras dos triangulaciones recibieron los tantos a minutos de la finalización del primer tiempo.

Efe