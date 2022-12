Iván Cepeda desmiente que tenga planeado visitar a ‘Simón Trinidad’ en EE.UU.

En diálogo con Blu Radio, el senador Iván Cepeda desmintió un supuesto anuncio de Piedad Córdoba en el que aseguraba que en un viaje que realizará a Estado Unidos, el congresista visitaría al jefe guerrillero alias ‘Simón Trinidad’.



“No hay ningún viaje previsto en ese sentido, es un tema que debe ser tratado con responsabilidad”, indicó.



Cepeda aclaró que realiza permanentes viajes al exterior, entre otras cosas, para tratar temas relacionados con el proceso de paz, y señaló que ante una posible intervención del Gobierno para que Estados Unidos haga repatriación de ‘Simón Trinidad’ debe ser la mesa de negociación junto a Bernard Aronson, delegado del presidente Barack Obama, quienes discutan ese tema.



“Yo hago permanentes viajes al exterior, tengo muchos compromisos, en su gran mayoría tiene que ver con el proceso de paz, pero en un tema tan importante como este Obama ha hecho una designación importante, el señor Aronson. Como lo dijo el presidente Santos el tema de la extradición se va a tratar en la mesa de conversaciones y propondría que ese tema se deje a quienes están involucrados y discutir lo que venga con relación a ello”, afirmó.



El senador advirtió de la responsabilidad con la que debe tratarse la información sobre los avances del proceso de paz para llegar a buenos términos y no hacer especulaciones.



“No voy a comenzar a hacer crónicas de lo que hago o no hago en el proceso. Como se ha visto el proceso ha podido avanzar gracias a la responsabilidad en el manejo de la información. Ni voy a viajar ni he hecho conversaciones. Todo eso es parte de la especulación”, dijo.