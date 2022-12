Jamás participé en ‘chuzadas’ a la Corte Suprema: Edmundo del Castillo

A propósito, el exsecretario jurídico de la presidencia de Álvaro Uribe, Edmundo del Castillo, dijo a BLU Radio que no acepta el delito de concierto para delinquir porque “jamás” participó en ningún complot.



“Jamás sucedió eso. Jamás César Mauricio y yo mandamos a interceptar a nadie. No teníamos cómo hacerlo. Nosotros no éramos jefes del DAS”, expresó.



“No participé ni complot ni con desprestigio ni nada que tenga que ver con esas cosas”, dijo en respecto a una supuesta reunión que se habría llevado en Palacio para buscar desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia.



“Yo no participé en nada de esas cosas distinto a entregar formalmente una resolución que reposaba en los archivos de la Secretaría jurídica. En esa reunión no era para eso. Estaban verificando si un señor, Chepe Ortíz, había sido o no extraditado”, acotó.